За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали более 22 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в Россию эвакуировали 22 985 человек, в том числе 3 231 ребенка. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции на территорию страны прибыли более 1,26 млн переселенцев, из которых почти 220 тысяч детей. Российскую границу пересекли около 170 тысяч личных автомобилей.

Фото: кадр видео Минобороны России

Мизинцев добавил, что за сутки от иностранных и украинских граждан поступило 117 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, передает «РИА Новости».

Также сегодня Мизинцев сообщил, что в Харьковской области боевики националистических батальонов спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее. По его словам, происходит это на фоне нарастающего топливного кризиса.



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Диана Жиленкова