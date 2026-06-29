В МИД Ирана заявили об отсутствии планов на переговоры с США

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что 30 июня в Дохе должна состояться встреча представителей стран

Иран не планирует направлять свою делегацию в Доху для переговоров с США. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает RT.

По его словам, в ближайшие дни между Тегераном и Вашингтоном не запланировано никаких переговоров ни на одном уровне. Он также подчеркнул, что визит американских представителей в Катар не связан с поездкой иранской делегации, которая занимается вопросами исполнения меморандума.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 30 июня в Дохе должна состояться встреча представителей США и Ирана. Позже в Белом доме сообщили, что в Катар отправятся американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Наталья Жирнова