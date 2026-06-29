Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку до сентября

По его словам, досрочные парламентские выборы в стране могут пройти в ближайшие три–четыре месяца

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября. По его словам, досрочные парламентские выборы в стране могут пройти в ближайшие три—четыре месяца.

На пресс-конференции Вучич отметил, что решение о своей дальнейшей политической карьере будет принято открыто и не станет неожиданностью. Он допустил, что об отставке может объявить уже в конце июля, в августе или 1 сентября. Вучич допустил, что может покинуть пост президента Сербии еще в мае.

Ранее, 27 июня, сербский лидер сообщил о намерении покинуть пост главы государства «через несколько недель». При этом он заявил, что намерен помочь правящей Сербской прогрессивной партии добиться победы на предстоящих парламентских выборах.



Наталья Жирнова