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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку до сентября

20:15, 29.06.2026

По его словам, досрочные парламентские выборы в стране могут пройти в ближайшие три–четыре месяца

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку до сентября
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября. По его словам, досрочные парламентские выборы в стране могут пройти в ближайшие три—четыре месяца.

На пресс-конференции Вучич отметил, что решение о своей дальнейшей политической карьере будет принято открыто и не станет неожиданностью. Он допустил, что об отставке может объявить уже в конце июля, в августе или 1 сентября. Вучич допустил, что может покинуть пост президента Сербии еще в мае.

Ранее, 27 июня, сербский лидер сообщил о намерении покинуть пост главы государства «через несколько недель». При этом он заявил, что намерен помочь правящей Сербской прогрессивной партии добиться победы на предстоящих парламентских выборах.

Наталья Жирнова

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