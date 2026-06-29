Уиткофф и Кушнер отправятся в Доху на переговоры с Ираном

Вместе с тем в Министерстве иностранных дел Ирана до заявлений американской стороны опровергали информацию о подготовке технических переговоров рабочих групп в Дохе

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для проведения встреч с иранской стороной. Об этом в эфире Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает «Интерфакс».

По ее словам, спецпосланник Уиткофф и Кушнер примут участие во встречах на высоком уровне в течение недели в рамках продолжения обсуждений меморандума о взаимопонимании. Ожидается, что стороны затронут как политические, так и технические аспекты возможных договорённостей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном состоится во вторник в Катаре. В соцсети Truth Social он отметил, что инициатива встречи, по его словам, исходила от иранской стороны, однако деталей предстоящих переговоров не привел.



Вместе с тем в Министерстве иностранных дел Ирана до заявлений американской стороны опровергали информацию о подготовке технических переговоров рабочих групп в Дохе.



27 июня сегодня США и Иран обменялись новыми ударами. Это произошло после атаки иранскими дронами-камикадзе грузового судна M/V Ever Lovely под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Россия готова помочь Ирану в восстановлении разрушенных из-за конфликта с США и Израилем объектов.

Наталья Жирнова