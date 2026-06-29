Фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» в Пестречинском районе собрал 400 участников
Ключевым событием стала реконструкция обороны Брестской крепости с использованием техники, пиротехники и авиационных эффектов
В Татарстане прошел масштабный военно-исторический фестиваль «Элбэдэн», посвященный событиям Великой Отечественной войны. В нем приняли участие около 400 реконструкторов из разных регионов России, сообщил корреспондент ТНВ.
Ключевым событием стала реконструкция обороны Брестской крепости с использованием техники, пиротехники и авиационных эффектов. Зрителям также представили интерактивные выставки, экспозицию о героях войны и участников СВО.
Мероприятие посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов, который подчеркнул важность сохранения исторической памяти и поблагодарил участников. Он также отметил героя ВОВ и уроженца Пестречинского района Петра Гаврилова, который сыграл ключевую роль в обороне крепости.
Фестиваль завершился концертной программой с участием заслуженного артиста России Александра Маршала и торжественным маршем участников реконструкции.
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