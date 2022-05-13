Дочерняя компания «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию

Дочерняя компания «Интер РАО» RAO Nordic Oy приостановит поставки электроэнергии в Финляндию. Решение вступит в силу завтра, 14 мая, в 1:00.

— По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке, — цитирует заявление компании RT.

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В конце апреля правительство Финляндии отказалось платить за российский газ в рублях. Как рассказала министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, данное решение соответствует позиции Еврокомиссии, согласно которой платежи за газ в рублях не должны производиться из-за нарушения действующих контрактов.



Диана Жиленкова