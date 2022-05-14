Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +16 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, днем до умеренного. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +13..+15 градусов, в Набережных Челнах +12..+14 градусов, в Альметьевске +11..+13 градусов, в Нурлате +11..+14 градусов, в Буинске +13..+16 градусов.

Фото: Максим Платонов

Также днем и вечером синоптики прогнозируют в отдельных районах грозу. Помимо этого, ожидается сильный ветер, местами порывами 15—20 м/с.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в воскресенье, 15 мая, в отдельных районах республики ожидается небольшой дождь. Местами возможны грозы и усиления ветра до 15—18 м/с.

Диана Жиленкова