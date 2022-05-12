В Татарстане в выходные сохранится неустойчивая погода с дождем и сильным ветром

Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в республике установилась прохладная погода циклонического типа с дождем и сильным ветром, а в отдельных районах с грозами. Она сохранится и в ближайшие выходные.

В пятницу, 13 мая, в восточных районах Татарстана, а утром и днем на преобладающей территории ожидаются дожди, местами с грозами и туманом. Синоптики прогнозируют сильный ветер. Ночью его порывы будут достигать 17 м/с, днем — 20 м/с. Ночные температуры ожидаются в пределах +2... +7 градусов. Днем потеплеет до +11... +16°С.

В субботу, 14 мая, в Татарстане вновь пройдет небольшой дождь, днем местами с порывами ветра до 16 м/с. Ночью прогнозируется от +5 до +10 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.

В воскресенье, 15 мая, в отдельных районах Татарстана ожидается небольшой дождь. Днем он пройдет повсеместно. Местами возможны грозы и усиления ветра до 15—18 м/с. Ночью прогнозируется от +5 до +10°С. Днем потеплеет до +14...+19 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели неустойчивая погода сохранится. Синоптики прогнозируют дождливую умеренно-теплую погоду. Днем воздух прогреется до +15... +20°С.



Дождливым в Татарстане выдался и предыдущий месяц. Месячная норма осадков в Казани выпала уже за первую неделю апреля — 33 миллиметра. За вторую неделю месяца зафиксировали всего 3 мм осадков. За третью неделю апреля выпало небывалое количество осадков — две месячные нормы, 56 миллиметров.



Татьяна Демина