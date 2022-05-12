Глава Следкома России по Татарстану Липский заработал в 2021 году 3,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году руководитель СУ Следственного комитета России по Татарстану Валерий Липский заработал 3,5 млн рублей. Об этом говорится в сведениях о доходах, размещенных на сайте ведомства.

Причем один из заместителей Липского, Руслан Султанов, заработал в прошлом году 4,9 млн рублей. Другие заместители руководителя управления, Павел Олейник и Марсель Дулкарнаев, заработали за этот период 2,6 млн и 3,1 млн рублей соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

В сведениях о доходах указывается, что у Липского в пользовании находятся две квартиры площадью 106,2 и 92,2 «квадрата». Доход его супруги в 2021 году составил 1,5 млн рублей.

Недавно стало известно, что самым богатым министром Татарстана по итогам прошлого года стал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров, который вместе с супругой заработал более 193 млн рублей. Из них 181,5 млн приходится на доход жены, остальные 11,6 млн — заработок Зяббарова.

Диана Жиленкова