В Челнах в травмпункт обратились уже 7 человек, получивших травмы после езды на электросамокатах
В Набережных Челнах зафиксировали семь обращений в травмпункт БСМП после езды на электросамокате. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.
В основном люди обращаются к медикам с ссадинами, переломами, ушибами, растяжением связок. Другой распространенный вид травмы — сотрясение мозга. В прошлом году были зарегистрированы серьезные случаи, с госпитализацией.
Заведующий травмпунктом БСМП Александр Яковлев призвал катающихся на электросамокатах не пренебрегать экипировкой, надевать шлемы, налокотники, наколенники.
В конце апреля в РКБ Татарстана рассказывали, что уже три ребенка с начала сезона получили различные травмы после катания на самокатах. Дети оказались на хирургическом столе.
Сервис проката электросамокатов в Челнах начал работу в конце апреля. Для горожан доступно 500 транспортных средств.
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