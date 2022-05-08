В Челнах в травмпункт обратились уже 7 человек, получивших травмы после езды на электросамокатах

В Набережных Челнах зафиксировали семь обращений в травмпункт БСМП после езды на электросамокате. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

В основном люди обращаются к медикам с ссадинами, переломами, ушибами, растяжением связок. Другой распространенный вид травмы — сотрясение мозга. В прошлом году были зарегистрированы серьезные случаи, с госпитализацией.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заведующий травмпунктом БСМП Александр Яковлев призвал катающихся на электросамокатах не пренебрегать экипировкой, надевать шлемы, налокотники, наколенники.

В конце апреля в РКБ Татарстана рассказывали, что уже три ребенка с начала сезона получили различные травмы после катания на самокатах. Дети оказались на хирургическом столе.



Сервис проката электросамокатов в Челнах начал работу в конце апреля. Для горожан доступно 500 транспортных средств.



Татьяна Леухина