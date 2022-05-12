Татарстан получит 3,86 млрд рублей на развитие территорий при строительстве трассы Алексеевское — Альметьевск

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстану одобрили заявку на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита. Республика получит 3,86 миллиарда рублей на развитие территорий в рамках строительства трассы Алексеевское — Альметьевск.

Правительственная комиссия по региональному развитию также одобрила заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты Белгородской, Московской, Смоленской, Волгоградской, Ленинградской, Калининградской, Липецкой, Астраханской, Тульской и Магаданской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Считаю, что регионы должны стараться как можно быстрее осваивать предоставленное финансирование и выходить на опережающие темпы строительства, — заявил он.

Фото: kremlin.ru

О том, что Татарстан рассчитывает получить инфраструктурный бюджетный кредит на проект развития территорий в рамках строительства автодороги Алексеевское — Альметьевск стало известно в прошлом месяце. Республика надеялась на получение 3,9 миллиарда рублей.



Как сообщалось в январе 2022 года, дорога Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 км будет платной. Ее строительство планируется завершить в 2024 году.

На проект уже было предусмотрено 83 миллиарда рублей. Из них 30 миллиардов направят из бюджета Татарстана, еще 30 миллиардов — грант федерального бюджета. Не менее 23 миллиардов рублей поступит от АО «Автострада».



Татьяна Демина