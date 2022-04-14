Татарстан рассчитывает получить кредит для развития территории у трассы Алексеевское — Альметьевск

Фото: Максим Платонов

Татарстан намерен получить инфраструктурный бюджетный кредит на проект развития территорий в рамках строительства автодороги Алексеевское — Альметьевск. Республика рассчитывает на 3,9 миллиарда рублей.

Власти Татарстана уже направили заявку на получение кредита в Минстрой России, рассказал заместитель министра экономики республики Айрат Шамсиев. По его словам, регион заинтересован в использовании инфраструктурных бюджетных кредитов для реализации проектов по комплексному развитию территорий и в будущем, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Как сообщалось в январе 2022 года, дорога Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 км будет платной. Ее строительство планируется завершить в 2024 году.

На проект выделяется 83 млрд рублей. Из них 30 миллиардов направят из бюджета Татарстана, еще 30 миллиардов — грант федерального бюджета. Не менее 23 миллиардов рублей поступит от АО «Автострада».



Татьяна Демина