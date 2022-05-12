Путин считает, что продление льготной ипотеки поддержит семьи и строительную отрасль

Президент России Владимир Путин считает, что продление программы льготной ипотеки поддержит семьи и строительную отрасль. Такое заявление он сделал на совещании по экономическим вопросам.

По мнению главы государства, механизмы льготной ипотеки помогут поддержать не только строительную отрасль, но и смежные сектора экономики России, пишет ТАСС.

В конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы льготной ипотеки до конца 2022 года. Этим же документом ставку по ней снизили с 12% до 9%.

— Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль, — объяснили в правительстве России.

Фото: Максим Платонов

Ставку до 12% поднимали этой весной по предложению вице-премьер Марата Хуснуллина от 23 марта. Его идею поддержал президент России Владимир Путин. Однако уже 25 апреля он предложил снизить ее до 9%, так как «ситуация в целом позитивная» и давала «возможность сделать шаг на снижение».



Татьяна Демина