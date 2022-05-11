В России за сутки выявили 4 102 случая заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 4 102 случая заражения коронавирусом. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 241 329 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 11 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 043 пациента. Всего вылечившихся в России — 17 619 414 человек.

Госпитализировали за сутки 1 132 человека с COVID-19. Это на 13,2% больше по сравнению с 10 мая.

За сутки коронавирус унес жизни 98 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 377 248 человек.

Фото: realnoevremya.ru

10 мая сообщалось, что в стране за сутки выявили 4 531 случай заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко