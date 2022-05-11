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В Татарстане утвердили положение об информационной системе «Электронное здравоохранение»

22:59, 11.05.2022
В Татарстане утвердили положение об информационной системе «Электронное здравоохранение»
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане утвердили положение о государственной информационной системе «Электронное здравоохранение». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, задачами данной системы являются информационное обеспечение регулирования в сфере здравоохранения республики, поддержка деятельности медучреждений, доступ граждан к медицинским услугам в электронной форме.

Фото: realnoevremya.ru

«Электронное здравоохранение Татарстана» включает в себя подсистемы «Регистратура», «Иммунопрофилактика», «Справочники», «Взаиморасчеты», «Листы нетрудоспособности», «Электронная медицинская карта» и т.д.

В феврале в республике утвердили перечень массовых социально значимых услуг, предоставление которых обеспечивается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Всего в список вошли более 80 услуг.

Диана Жиленкова
ОбществоВластьМедицина Татарстан

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