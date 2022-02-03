В Татарстане утвердили перечень социально значимых услуг, предоставляемых на ЕПГУ

В Татарстане утвердили перечень массовых социально значимых услуг, предоставление которых обеспечивается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, в список вошли выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, право вырубки зеленых насаждений, осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, аттестация педагогических работников, госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий и др. Всего в перечень вошли более 80 услуг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе в РТ утвердили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022—2024 годы. В список вошли инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной системы и др.

Диана Жиленкова