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В Татарстане утвердили перечень социально значимых услуг, предоставляемых на ЕПГУ

16:18, 03.02.2022
В Татарстане утвердили перечень социально значимых услуг, предоставляемых на ЕПГУ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане утвердили перечень массовых социально значимых услуг, предоставление которых обеспечивается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, в список вошли выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, право вырубки зеленых насаждений, осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, аттестация педагогических работников, госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий и др. Всего в перечень вошли более 80 услуг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе в РТ утвердили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022—2024 годы. В список вошли инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной системы и др.

    Диана Жиленкова
    ОбществоВласть Татарстан

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