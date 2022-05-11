Главой Росстата назначен Сергей Галкин
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росстата Сергея Галкина. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Отмечается, что ранее Галкин руководил департаментом организационного обеспечения и коммуникаций в Минэкономразвития. А с ноября 2018 года он, находясь на посту замглавы ведомства, занимался вопросами региональной политики и развития.
С декабря 2018 года должность главы Росстата занимал Павел Малков. Накануне президент страны Владимир Путин подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.
В декабре прошлого года приказом Мишустина от должности замглавы Росстата был освобожден Павел Смелов. В 2021 году он курировал проведение Всероссийской переписи населения.
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