Главой Росстата назначен Сергей Галкин

Фото: правительство России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росстата Сергея Галкина. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.



Отмечается, что ранее Галкин руководил департаментом организационного обеспечения и коммуникаций в Минэкономразвития. А с ноября 2018 года он, находясь на посту замглавы ведомства, занимался вопросами региональной политики и развития.

Фото: ru.wikipedia.org

С декабря 2018 года должность главы Росстата занимал Павел Малков. Накануне президент страны Владимир Путин подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.



В декабре прошлого года приказом Мишустина от должности замглавы Росстата был освобожден Павел Смелов. В 2021 году он курировал проведение Всероссийской переписи населения.

Диана Жиленкова