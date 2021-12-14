Павел Смелов освобожден от должности замглавы Росстата

Сегодня приказом премьер-министра России Михаила Мишустина освобожден от занимаемой должности замглавы Росстата Павел Смелов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сообщается, что это сделано по просьбе Смелова. В нынешнем году он курировал проведение Всероссийской переписи населения.

Смелов занимал этот пост с декабря 2019 года. Родился 1 июля 1983 года в Якутске, в 2005 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. До 2015 года работал на различных должностях в своем вузе. С 2015 по 2018 годы был директором ситуационного центра социально-экономического развития регионов РФ Российского экономического университета имени Плеханова. Затем возглавил Центр статистики и науки о данных РЭУ имени Плеханова. В 2019 году назначен на должность советника руководителя Федеральной службы государственной статистики.

Фото: ru.wikipedia.org

В конце ноября указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности посол России в Йемене Владимир Дедушкин.



Дарья Акимова