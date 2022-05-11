Главное о коронавирусе на 11 мая: 100 тысяч россиян активно болеют COVID-19, закрытие шанхайского метро

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки вновь выявили 195 случаев COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 193 случая заражения коронавирусом. Всего на 11 мая общее количество инфицированных в республике достигло 146 836. Выздоровели за весь период 140 869 человек, в том числе 203 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 989 человек, за минувшие сутки — ни одной смерти. Госпитализировали за сутки 53 человека.

На 10 мая в Татарстане за сутки вновь зарегистрировали 195 случаев заражения коронавирусом. Всего на вчерашний день было зарегистрировано 146 643 случая COVID-19 по республике. Выздоровел 201 татарстанец, общее количество вылечившихся пациентов составляло 140 666 человек. Кроме того, за сутки не было зафиксировано случаев смерти от COVID-19, а всего по республике с начала пандемии умерли 1 989 человек. О последнем летальном случае сообщалось 8 мая — умер один татарстанец.

Фото: Максим Платонов

Руководитель челнинского отдела Роспотребнадзора в Ильгизяр Бариев сообщил, что в Набережных Челнах показатель по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 3 208,5, что на 18% ниже республиканского значения. Он отметил, что наблюдается снижение случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю зафиксировано 102 случая — это на 26 случаев меньше, чем за предыдущий семидневный период. В настоящее время в городе функционирует один провизорный госпиталь — инфекционная больница.

Иммунолог: мощной волны коронавируса летом ждать не стоит



За последние сутки в России выявили 4 102 новых случая коронавируса, выздоровели 5 043 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 241 329 человек, а выздоровевших — до 17 619 414. За сутки болезнь унесла жизни 98 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 377 248 человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России не исчез. По его словам, на данный момент активно болеют более 100 тысяч человек. Он отметил, что перед летними каникулами крайне важна вакцинация от коронавируса детей, чтобы не допустить развития болезни.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что линии «омикрона» ВА.4 и ВА.5 являются более заразными, чем предыдущие варианты штамма. По его словам, они способны частично ускользать от иммунной защиты. Специалист пояснил, что эти варианты тесно связаны со «стелс-омикроном» (ВА.2) и несут две дополнительные ключевые мутации, помогающие им лучше уклоняться от блокирующих антител и повышать инфекционность патогена.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что мощной волны коронавируса в России этим летом ждать не стоит. По его словам, всплеск заболеваемости в этот период точно произойдет, поскольку COVID-19 пока не стал сезонным заболеванием и не привязан к определенному временному периоду. Кроме того, в крупных городах уже начался всплеск заболеваемости в виде «скрытой волны», добавил специалист.

Фото: realnoevremya.ru

Крючков также рассказал, нужно ли ревакцинироваться от коронавируса, если новых, более заразных и патогенных штаммов не появилось. Он отметил, что существует очень высокая вероятность того, что новая большая волна заболеваемости может быть осенью. По его словам, ревакцинация поможет защитить себя более надежно.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что санатории региона ввели программы восстановления детей после перенесенного коронавируса. По его словам, благодаря отмене максимального процента загрузки детских лагерей и санаториев, инициированной властями Кубани, в регионе в 2022 году ожидают большое количество гостей. Он уточнил, что санатории для приема взрослых также регулярно разрабатывают актуальные программы лечения. Так, только по программам постковидного оздоровления регион принял более 22 тысяч туристов.

Фото: realnoevremya.ru

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин сообщил, что с начала этого года заболеваемость коронавирусом в республике снизилась на 76%, а за последнюю неделю — на 21%. Сегодня в регионе зарегистрировано 278 тысяч случаев заболевания COVID-19. На стационарном лечении находятся 127 пациентов, на амбулаторном — 691 человек. В госпиталях развернуто 670 коек, из них свободно 34%, добавил Рахматуллин.

Билл Гейтс заразился коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 518 793 423 человека, 6 255 788 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (82 060 775). На второй строчке — Индия (43 110 586), на третьей — Бразилия (30 594 388), на четвертой — Франция (29 212 276), на пятой — Великобритания (22 329 180).



Больше всего смертей зафиксировано в США (998 069). За ними следуют Бразилия (664 624), Индия (524 157), Россия (369 548, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 465).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество случаев заражения коронавирусом растет более чем в 50 странах мира. По его словам, доминирующим остается подвид BA.2 штамма «омикрон». При этом в ЮАР рост заболеваемости вызван в первую очередь подвидами BA.4 и BA.5. Гебрейесус отметил, что растущее число случаев заражения говорит о непредсказуемости вируса. Уровень госпитализаций и смертей в мире на сегодняшний день является относительно низким в сравнении с предыдущими волнами пандемии, добавил эксперт.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Сиссель Крузе Ларсен. Отмечается, что Столтенберг был полностью вакцинирован, а на данный момент испытывает лишь легкие симптомы. Он следует рекомендациям врачей и в ближайшие дни будет работать дома.

Из-за вспышки COVID-19 в Шанхае остановились две последние линии метро. Так, с 13 часов 10 мая 2022 года и до дальнейшего уведомления шестая и шестнадцатая линии метро города прекращают работу. Отмечается, что это первый случай когда весь метрополитен прекратил свою работу.

Фото: piqsels.com

Шанхайские власти также приняли решение ужесточить правила направления граждан на домашний карантин в связи со вспышкой коронавируса. Теперь если в многоквартирном доме будет обнаружен хотя бы один пациент с COVID-19, то все его жители подлежат переводу в специзолятор для прохождения в нем карантина. Чиновники пояснили, что такие жильцы теперь классифицируются как близкие или вторичные контакты.

Республика Кипр отменит с 15 мая действие содержащих QR-коды пропусков SafePass в ночных клубах и ряде других крытых помещений, а также при посещении мероприятий с большим числом гостей. Такое решение принял во вторник кипрский кабинет министров на фоне улучшения на острове эпидемиологической ситуации. Кроме того, с этого же дня будет разрешено посещать пациентов в государственных и частных больницах. При этом число посещающих не должно превышать двух человек в день, а на руках у них должны быть результаты отрицательного 24-часового экспресс-теста на антиген.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке заявки американской компании Moderna на использование вакцины от коронавируса Spikevax для детей в возрасте до 5 лет. Ранее глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери информировал, что это первая заявка на использование вакцины от коронавируса среди данной возрастной группы. В настоящее время вакцина Spikevax одобрена для первичной вакцинации от коронавируса взрослых и детей в возрасте 6 лет и старше, а также в качестве бустера для лиц старше 18 лет.

Фото: Максим Платонов

Миллиардер-филантроп и соучредитель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что заболел коронавирусом. «Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею», — написал он в соцсетях. Гейтс добавил, что ранее прошел полную вакцинацию, в том числе получил бустерную дозу вакцины.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что при условии достаточного расстояния между людьми «вне помещений маски не являются во что бы то ни стало обязательными». Он отметил, что такая формулировка не равноценна прямому указанию на необязательность ношения защитных масок. Предполагается, что мера связана с грядущей жаркой погодой — в ряде городов температура воздуха в конце весны и летом достигает +40°С, и ношение маски может спровоцировать тепловой удар.

Кроме того, Япония намерена в июне ослабить коронавирусные ограничения и повысить дневной лимит на въезд в страну с 10 тысяч до 20 тысяч человек. Окончательное решение на этот счет будет принято, когда власти оценят, повлияли ли на ситуацию с заражаемостью праздничные дни в конце апреля — начале мая. Предыдущее послабление, когда лимит на въезд был повышен с 7 тысяч до 10 тысяч человек, вступило в силу 10 апреля.

Фото: pixabay.com

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, количество убийств с применением огнестрельного оружия по всей стране увеличилось на 35% в течение первого года пандемии коронавируса, достигнув самого высокого уровня за 25 лет. По оценке экспертов, рост насилия можно объяснить социальным и экономическим стрессом, вызванным пандемией, которая усилила «давнее» неравенство между сообществами.

Австралия предоставила Вьетнаму более 7,2 млн доз вакцины от коронавируса для иммунизации детей в возрасте от 5 до 12 лет. Церемония передачи медикаментов прошла в Центральном институте гигиены и эпидемиологии. Выступая на мероприятии, заместитель министра здравоохранения Вьетнама До Суан Туен выразил благодарность правительству Австралии за оказанную помощь в защите здоровья населения. В свою очередь советник-посланник посольства Австралии Марк Таттерсолл подтвердил готовность своей страны продолжать совместную профилактику и борьбу с COVID-19.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что международные границы страны, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса, будут открыты для иностранных туристов и владельцев новозеландских виз с 31 июля 2022 года. Также она анонсировала реформы миграционной политики, призванные упростить въезд трудовых мигрантов на территорию Новой Зеландии и «решить проблему острой нехватки квалифицированных работников».

Максим Кокунин