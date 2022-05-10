За сутки в Татарстане зарегистрировали 195 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 10 мая в Татарстане зарегистрировано 146 643 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 140 666 человек, в том числе 201 за минувшие сутки.

Умерли от коронавируса в Татарстане с начала пандемии 1 989 человек. За последние сутки в республике не зафиксировали случаев смерти от COVID-19. О последнем летальном случае сообщалось 8 мая — умер один татарстанец.

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 9 мая, сообщалось, что в республике зарегистрировали 195 заболевших коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко