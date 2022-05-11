Первый камень Соборной мечети в Казани заложат 20 мая

Фото: Дмитрий Щипанов (архив)

Первый камень Соборной мечети в Казани заложат уже в этом месяце, 20 мая. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

Соборную мечеть, напомним, построят на территории бывшего парка «Кырлай». По словам Шайхразиева, территория уже подготовлена.

Строительство планируется начать осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.



О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. В этот же день дали старт Международному конкурсу на разработку ее эскизного проекта.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Строительство мечети обсуждается уже давно. В середине января президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Однако он уточнил, что это только примерное место. Затем в казанском Кремле рассказали, что окончательное решение по месту для Соборной мечети примут после экологической, градостроительной и других экспертиз. На их проведении настаивал сам Минниханов.



В феврале на заседании Казанской городской думы президент Татарстана предложил провести международный конкурс для выбора проекта Соборной мечети в Казани. По словам президента, конкурс должен быть аналогичен тому, который проводили перед началом строительства нового здания театра Камала.



Татьяна Демина