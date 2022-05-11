Резервный фонд правительства России увеличат почти на 792 миллиарда рублей

Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные Россией в 2022 году, пополнят резервный фонд правительства страны. Он увеличится на 791,6 миллиарда рублей.

Эти средства направят на мероприятия по обеспечению стабильности экономики в условиях западных санкций, объяснили в пресс-службе правительства России. В частности, они пойдут на финансирование социально значимых целей.

Из резервного фонда правительства Росси в этом году уже выделили средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19 и переобучение безработных.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В кабмине напомнили, что резервный фонд создавался для финансирования непредвиденных расходов. Также из него выделяются средства на мероприятияй федерального уровня, которые не перечислены в законе о бюджете страны на соответствующий финансовый год.

В апреле сообщалось, что резервный фонд правительства увеличился на 273,4 миллиарда рублей за счет средств, поступивших от дополнительных нефтегазовых доходов в первом квартале 2022 года. Деньги также решили направить на поддержку экономики в условиях внешних ограничений.



Татьяна Демина