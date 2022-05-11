Гидрометцентр России: лето 2022 года обещает быть умеренным

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в этом году обещает быть умеренным. Об этом сообщает «Российская газета».

Это означает, что оно будет не таким жарким, как прошлое лето, но и не холодным. По словам Вильфанда, в целом погода ожидается около и выше нормы. При этом эксперт подчеркнул, что детальные прогнозы выпускаются накануне каждого месяца, а потом корректируются декадными и ежедневными.

Так, начало лета обещает быть довольно теплым на востоке Северо-Западного округа, на большей части Урала, на севере Сибири и на западе Якутии. А в западных регионах Северо-Западного округа, на севере Центрального округа, на большей части Поволжья и Якутии прогнозируют прохладный июнь.

В середине лета тепло ожидается на Урале, в Сибири и на западе Якутии, более прохладная погода, чем в прошлом году, — в западных областях Северо-Западного округа, центре России, на севере Южного округа и большей части Поволжья. В августе тепло и жарко может стать на западе Центрального и Южного округов, юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и Забайкальском крае. На востоке Центрального и Южного федеральных округов, в Поволжье и на юге Урала будет холоднее, чем в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru

В конце марта дал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев отмечал, что метеорологическое лето может прийти в Татарстан уже в 20-х числах мая. В этот период температура может быть выше климатической нормы примерно на один градус.

Дарья Акимова