Доцент КФУ рассказал, когда в Татарстан придет лето

Фото: Максим Платонов (архив)

Метеорологическое лето может прийти в Татарстан уже в 20-х числах мая. Такой прогноз дал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

По его словам, в этот период температура может быть выше климатической нормы примерно на один градус. В июне и августе показатели ожидаются в пределах нормы. А в июле погода будет немного холоднее, чем обычно.

Фото: Илья Репин (архив)

— Однако это не говорит о том, что этот месяц будет отставать от нормального климатического хода, эта некая средняя величина. Это лето не будет лишено стандартной летней погоды, в том числе и жарких дней, — приводит слова Аухадеева пресс-служба КФУ.

Недавно в Гидрометцентре Татарстана рассказали, что в апреле жителей республики ожидает аномально теплая погода. Согласно предварительному прогнозу, уже в эту субботу днем воздух прогреется до +5..+10 градусов. Плюсовые температуры возможны даже ночью — от 0 до +5 градусов.

Диана Жиленкова