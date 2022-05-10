В центре Казани обнаружили часть городского квартала времен Золотой Орды — видео

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В центре Казани, на улице Батурина археологи во время предстроительных раскопок обнаружили часть городского квартала времен Золотой Орды. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Здесь хорошо сохранились срубы, погреба, посуда, бочки, монеты и кожные изделия. Участок археологи назвали влажным культурным слоем, так как он буквально законсервировал предметы быта и предохранил их от разложения.

Найденные на участке 7 тысяч артефактов специалисты предварительно отнесли к 14-17 векам. Одной из самых важных находок, сделанных здесь, они назвали лодку-долбленку. Другой является серия погребов и хозяйственные ямы эпохи Казанского ханства и Золотой Орды. К погребам вели лестницы, а в стенах сохранились дверные проемы. Также в деревянных бочках археологи обнаружили кожаные обрезки, стеклянную посуду и керамику.

В ноябре прошлого года в Татарстане археологи обнаружили древние поселения при строительстве автомобильной трассы М-12 в селе Азбаба Апастовского района и в селе Средняя Куланга Кайбицкого района. Ученые нашли фундаменты жилых домов, а также медные монеты второй половины XVII—XVIII веков, перстни, кольца, ажурные подвески, обломки посуды, нательные крестики, пуговицы, запонки, колокольчики, ключи и другие предметы быта.



Дарья Акимова