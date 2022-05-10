Число случаев заболевания COVID-19 растет в более чем 50 странах мира

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество случаев заражения коронавирусом растет более чем в 50 странах мира. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, доминирует подвид BA.2 штамма «омикрон». При этом в ЮАР рост заболеваемости вызван в первую очередь подвидами BA.4 и BA.5. Гебрейесус отметил, что растущее число случаев заражения говорит о непредсказуемости вируса.

Он добавил, что уровень госпитализаций и смертей в мире на сегодняшний день является относительно низким в сравнении с предыдущими волнами пандемии. Это обусловлено относительно высоким иммунитетом населения, в том числе вследствие вакцинации.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 4 531 случай заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 237 227 человек. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова