Главное о коронавирусе на 10 мая: риски возвращения «дельты» и саммит по борьбе с COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 195 случаев заражения коронавирусом. Всего на 10 мая общее количество инфицированных в республике достигло 146 643. Выздоровели за весь период 140 666 человек, в том числе 201 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 989 человек, за минувшие сутки — один. Госпитализировали за сутки 34 человек.

На 9 мая в Татарстане не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. В целом на вчерашний день в республике было выявлено 195 новых пациентов, 26 из них потребовалась госпитализация. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 146 448 татарстанцев. Выписали в связи с выздоровлением за сутки 200 человек. В общей сложности в Татарстане от коронавируса вылечились уже 140 465 человек.

Фото: Илья Репин

Количество смертей от коронавируса в России стало минимальным с сентября 2020 года

За последние сутки в России выявили 4 531 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 014 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 237 227 человек, а выздоровевших — до 17 614 371. За сутки болезнь унесла жизни 101 россиянин. За весь период в России от коронавируса умерли 377 150 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 103, до 377 049. Это минимум с 28 сентября 2020 года, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%. В целом заболеваемость COVID-19 по стране за прошедшую неделю снизилась на 27%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей уменьшилось на 15%.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что дельта-штамм коронавируса может вернуться в Россию. По его словам, иммунитет к данному варианту заболевания у населения постепенно ослабевает. По данным Роспотребнадзора, в период с 19 апреля по 4 мая доля дельта-штамма в стране выросла с 0,5 до 2%.

Фото: Ринат Назметдинов

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что число пациентов, которые жалуются на нарушение зрения из-за стресса, за время пандемии коронавируса выросло примерно на 50%. По ее словам, стрессовая ситуация может привести к функциональным нарушениям зрения, когда человек начинает хуже видеть вблизи или вдаль. При этом Шилова отметила, что если стрессовый фактор убрать и назначить лечение фармацевтическими препаратами, то такие последствия обратимы.

В Бурятии больше не будет ежедневной сводки о том, сколько человек за минувшие сутки заболели, выздоровели и умерли от коронавируса. Власти региона бъясняют это тем, что ситуация сейчас стабильная и практически не меняется. В случае, если вдруг случится значительный рост заболеваемости, жителей республики обещали обязательно известить. На данный момент принято решение давать статистику по COVID-19 раз в неделю. Информация будет появляться по понедельникам.

Глава британской оппозиции покинет пост в случае штрафа за нарушение коронавирусных ограничений

В мире коронавирусом нового типа на 9:20 (мск) заразились 518 056 013 человек, 6 253 579 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 973 661). На второй строчке — Индия (43 105 410), на третьей — Бразилия (30 574 245), на четвертой — Франция (29 155 815), на пятой — Великобритания (22 318 371).



Больше всего смертей зафиксировано в США (998 040). За ними следуют Бразилия (664 426), Индия (524 093), Россия (369 451, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 465).

Эксперты рассказали, что локдаун в крупных городах Китая может сказаться на мировой экономике, вызвав скачок инфляции и создав угрозу глобальной рецессии. Под удар уже попали заводы Volkswagen, General Motors, Tesla, крупнейший в КНР производитель полупроводников SMIC и другие. Но помимо производства мировая роль Китая еще в том, что он обеспечивает огромный объем грузоперевозок, которые страдают в первую очередь из-за большой опасности переноса вируса между регионами и странами, отметили аналитики. Так, стоимость доставки контейнера из КНР в США выросла с $6 тысяч в начале 2021 года до $15,7 тысячи.

Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер пообещал, что покинет пост, если его признают виновным в нарушении коронавирусных правил и оштрафуют. Напомним, 6 мая полиция английского города Дарем сообщила, что проведет расследование в связи с возможным нарушением. Речь идет об инциденте, произошедшем 30 апреля 2021 года. В тот день Стармер поужинал и выпил бутылку пива в офисе местного депутата в компании своих соратников. Действовавшие на тот момент правила запрещали людям, не проживающим под одной крышей, собираться большими компаниями в закрытых помещениях.

Фото: ru.wikipedia.org

На 9 мая в Литве не зафиксирован ни один случай смерти из-за коронавируса, сообщил департамент статистики балтийской республики. В воскресенье было зафиксировано 16 новых случаев заражения инфекцией. Всего в Литве с начала пандемии заболели 1 059 597 человек при населении 2,794 млн. Сейчас насчитывается 6 156 больных. Отмечается, что COVID-19 стал третьей по частоте причиной смерти в Литве, больше жизней уносят только болезни системы кровообращения и онкологические заболевания.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен выступить на онлайн-саммите по борьбе с COVID-19. Она также напомнила, что Соединенные Штаты обязались предоставить другим странам 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса и выделили уже свыше 530 млн таких доз 115 государствам. Напомним, США, Белиз, Германия, Индонезия и Сенегал будут председательствовать на этом саммите. В их совместном заявлении говорится, что встреча призвана активизировать «коллективные усилия по прекращению острой фазы пандемии COVID-19 и подготовке к будущим угрозам в области здравоохранения».

Максим Кокунин