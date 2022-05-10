В России за сутки выявили 4 531 случай заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4 531 случай заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 237 227 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 10 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 014 россиян. Всего выздоровевших — 17 614 371 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 101 россиянина. В общей сложности от инфекции с начала пандемии скончались 377 150 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

В понедельник, 9 мая, сообщалось, что в России за сутки выявили 5 030 новых случаев COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко