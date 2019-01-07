Павел Кострикин: «В ближайшее время объем жилищного строительства сильно ужмется»

Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Генеральный директор компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин займется ремонтом в доме, продолжит научную деятельность и работу над проектами.