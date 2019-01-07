Павел Кострикин: «В ближайшее время объем жилищного строительства сильно ужмется»
Представители бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказывают «Реальному времени» о том, чем им запомнился ушедший год и с какими ожиданиями они встречают новый. Генеральный директор компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин займется ремонтом в доме, продолжит научную деятельность и работу над проектами.
- Что стало самым важным событием 2018 года для вас и почему оно впечатлило?
Когда мы строили «Солнечный город», я полюбил Казань, и мне все время хотелось сюда вернуться. Все воспоминания о людях, с которыми довелось здесь поработать, о самом городе и просто улицах — остались светлые и приятные, я искал повод снова приехать сюда надолго. Как раз в этом году у меня получилось это сделать, можно сказать, осуществилась маленькая мечта.
Проект, которым я сейчас занимаюсь, — городской коттеджный поселок «Примавера» — не такой масштабный, как предыдущий, и объем задач не настолько серьезный. Но я думаю, что лиха беда начало — может быть, я еще что-нибудь смогу реализовать здесь. А так — я просто радуюсь возвращению в Казань.
Мы запустили проект 1 декабря — это тоже важное и яркое событие. Старт получился хорошим, интерес к поселку большой. Под этими впечатлениями я провожаю 2018 год и встречаю новый.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете новый год?
В любой стране, не только в России, инвестиционно-строительная отрасль является очень важной, мультипликативной для экономики. Но, к сожалению, все мы, кто работает в этой сфере, встречаем новый год с тревогой, потому что появилось множество различных нормативных актов, которые принимались, конечно, из лучших побуждений, но в итоге «вместе с водой выплеснули и ребенка», как это иногда бывает.
Все понимают, что в самое ближайшее время объем жилищного строительства сильно ужмется. Если раньше подавляющее большинство денег в эту сферу привлекалось через договоры долевого участия, то теперь эта схема впрямую работать не может: деньги могут выдаваться только банками, а предварительно депонироваться — будущими покупателями. В лучшем случае это приведет к удорожанию.
Сейчас мы, строители и девелоперы, входим в новый год с пониманием, что он будет для отрасли крайне сложным. В нашей отрасли ожидания тревожные.
Для себя: я купил в поселке «Примавера» таунхаус. Надеюсь заняться ремонтом и следующий Новый год встречать в своем казанском доме.
С лета появится больше времени на то, чтобы взяться за новые проекты и заняться научной деятельностью, которую я веду в Московском государственном строительном университете.
- Выберите три главных слова для нового 2019 года.
Надежда. Свобода. Счастье.
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