Новости общества

09:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончался гендиректор ООО «Бетар» Ринат Фардеев

19:42, 03.05.2022 1
Скончался гендиректор ООО «Бетар» Ринат Фардеев
Фото: mpt.tatarstan.ru

Ушел из жизни генеральный директор ООО ПКФ «Бетар» Ринат Фардеев. Ему было 66 лет. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Татарстана.

— На всех участках работы Ринат Закарович проявлял талант, умение сплачивать людей, создавать атмосферу доверия, уважения и вместе с тем высокой требовательности, — говорится в сообщении.

Ринат Фардеев родился 26 мая 1955 года в поселке Актюбинск Азнакаевского района республики. Окончил Казанский авиационный институт. В 1980 году начал работать инженером-технологом на Чистопольском часовом заводе. А в 1997-м возглавил «Бетар».

Ринат Фардеев имеет почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан», а также награжден медалью «За доблестный труд».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:21
    Очень хороший руководитель и человек.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем