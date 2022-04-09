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В Белом доме заявили, что не ждут лишения России статуса члена СБ ООН

00:21, 09.04.2022
В Белом доме заявили, что не ждут лишения России статуса члена СБ ООН
Фото: wikipedia.org

Администрация США не ждет, что Россию удастся лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН из-за событий на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мы не ожидаем, что это произойдет. Однако, очевидно, вчерашнее решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека служит свидетельством глобального ответа на злодеяния, которые мы увидели на Украине, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четверг Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За нее проголосовали 93 государства, против выступили 24 страны. Отмечалось, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.

После этого зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин заявил, что Россия решила 7 апреля досрочно прекратить свои полномочия в Совете ООН по правам человека. РФ считает данную резолюцию «неправомерным и политически мотивированным шагом».

Татьяна Леухина
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