Новости общества

08:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил «решительную солидарность» с действиями российского народа

07:59, 10.05.2022
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил «решительную солидарность» с действиями российского народа
Фото: wikimedia.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

В поздравлении он выразил «решительную солидарность» с действиями российского народа по «искоренению политической и военной угрозы и шантажа со стороны враждебных сил», по защите мира и безопасности страны.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Вчера президент России Владимир Путин заявил, что страна бы использовала возможность разрешить ситуацию на Украине мирными методами, но ей не оставили такого шанса.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также