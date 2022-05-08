Сегодня в Казани ограничат движение на площади Тысячелетия и по улице Бондаренко

Фото: мэрия Казани

В воскресенье, 8 мая, с 16:30 до 8:00 вторника, 10 мая в Казани ограничат движение на площади Тысячелетия, улицах Ташаяк, Право- и Лево-Булачной, Кремлевской набережной, Декабристов, а также по Кремлевской дамбе в обоих направлениях. Это связано с подготовкой и празднованием Дня Победы.

С 18:00 сегодняшнего дня и до 22:00 9 мая для проезда закроют улицу Бондаренко от проспекта Ямашева до улицы Волгоградской. В День Победы, с 12:00 до 17:00 ограничат движение по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевской.

Помимо этого, 9 мая с 19:00 до 23:00 закроют для проезда улицу Сибгата Хакима от улиц Декабристов до Бичурина в обоих направлениях, предупреждает мэрия Казани.

Фото: мэрия Казани

В Казани праздничные концерты и парады военной техники ко Дню Победы проходят и сегодня. Например, поздравляют героев войны с песнями и танцами возле Дома Ветеранов.

9 мая в столице Татарстана запланирована масса праздничных мероприятий. Например, на улице Карла Маркса стартует торжественная акция «Бессмертный полк», а на площади Тысячелетия пройдет парад Казанского гарнизона войск и спецподразделений. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова