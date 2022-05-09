Путин поручил образовать группу для создания новых механизмов международных расчетов

Президент России Владимир Путин поручил образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что среди основных задач новой рабочей группы — разработка плана формирования инфраструктуры расчетов России с партнерами из дружественных стран, в том числе в рублях или национальных валютах таких государств. То же самое касается формирования инфраструктуры расчетов с контрагентами из недружественных стран.

Помимо этого, группа займется выработкой мер валютного регулирования для обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке и другими вопросами.

Возглавит группу помощник президента России Максим Орешкин. Состав ее тоже утвержден.

Фото: realnoevremya.ru

В начале мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать газ по схеме, предложенной Москвой. Он добавил, что Евросоюз не принимал санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях. Это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.



Дарья Акимова