Глава канцелярии премьера Венгрии: десять стран Европы открыли счета для оплаты газа из России

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать газ по схеме, предложенной Москвой. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Гуйяша, Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в европейской валюте, а затем банк конвертирует ее в рубли. Он отметил, что так поступают еще девять стран, которые не распространяются об этом публично.

Глава канцелярии добавил, что Евросоюз не принимал санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях. Это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

Фото: realnoevremya.ru

На днях министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что большинство ключевых партнеров страны, которые покупают газ, перешли на расчет в рублях. Он добавил, что после начала спецоперации на Украине страны Запада украли у России более $300 млрд. По словам министра, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ.



Дарья Акимова