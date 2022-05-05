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Япония вводит новые санкции против России

17:17, 05.05.2022 1
Япония вводит новые санкции против России
Фото: pixabay.com

Власти Японии решили ввести дополнительный пакет антироссийских санкций на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

По его словам, в санкционный список входит заморозка активов еще порядка 140 физических лиц. Также предусматривается расширение запрета на поставки различной продукции российским компаниям, которые связаны с военно-промышленным комплексом.

Помимо этого, ограничительные меры вводятся против еще нескольких банков России. Предусматривается и расширение эмбарго на импорт в России передовых технологий, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

В апреле Япония ввела санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России. Ограничительные меры затронули депутатов Госдумы, а также дочь и супругу главы МИД Сергея Лаврова.

А в марте в Японии ввели санкции в отношении еще 25 россиян и 81 российской компании. В список попали председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, родственники российских чиновников и бизнесменов. Также был установлен запрет на экспорт предметов роскоши.

Диана Жиленкова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:47
    Одного не пойму. Японии то мы чем насолили?
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