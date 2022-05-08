В администрации Нижнекамска рассказали об ограничении движения в городе 9 мая

В Нижнекамске 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации НМР.

С 7.30 до 22.00 перекроют улицу Спортивную (от остановки ЦРБ до автомойки) и обе стороны 50 лет Октября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 12.00 до 17.00, во время проведения акции «Бессмертный полк», движение ограничат на проспекте Химиков (от Вахитовского кольца до перекреста Строителей — Химиков), включая перекресток и улицу Строителей (от музея до перекрестка Строителей — Химиков).



Акция «Бессмертный полк» пройдет в Казани и Челнах. В столице Татарстана акция стартует в 15.00, в автограде — в 16.00.

Татьяна Леухина