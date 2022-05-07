В мэрии Челнов раскрыли маршрут акции «Бессмертный полк»

В Набережных Челнах 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк» в очном формате. Формирование колонны начнется в 14.00 часов на площади Азатлык.

В 16.00 колонна начнет двигаться к городскому Майдану по проспекту Хасана Туфана. К шествию можно будет присоединиться на перекрестке проспектов Хасана Туфана — Шамиля Усманова со стороны 43 и 14 комплексов и перекрестке проспектов Хасана Туфана — Чулман со стороны торгового центра «Сити Молл» (12 комплекс) и с противоположной стороны.

Фото: nabchelny.ru

Проход в колонну будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные необходимыми техническими средствами и устройствами.

Участникам необходимо взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. При себе нужно документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и не забыть головной убор.

С собой запрещается брать спиртные напитки, колюще-режущие предметы, оружие самообороны, газовые баллончики, сообщается на сайте мэрии города.



В Казани акция стартует в 15.00. Сбор участников начнется в 13.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого в Вахитовском районе города.



Татьяна Леухина