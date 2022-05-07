СМИ рассказали о письме «Газпрома» клиентам в Европе о правилах оплаты газа в рублях

«Газпром» направил своим европейским клиентам письмо, в котором заверил, что оплата газа в рублях не будет считаться нарушением введённых против России санкций. Об этом пишет Bloomberg.

Компания ссылается на новый приказ Кремля от 4 мая, который «уточняет процедуру», изложенную в первоначальном документе о платежах в рублях. Он обеспечивает прозрачность движения денежных средств от иностранных покупателей.

Фото: wikimedia.org

На прошлой неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что Еврокомиссия считает требование России платить в рублях за газ «попыткой разделить ЕС» и призывает все страны сообщества к солидарности и единству.

Ранее СМИ рассказывали, что Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому европейские компании смогут оплачивать купленный в России газ, не нарушая введенные против страны санкции. Компаниям — получателям газа потребуется открыть валютные счета в российском банке. На них покупатель будет зачислять доллары или евро с их последующей конвертацией в рубли для оплаты топлива.

Татьяна Леухина