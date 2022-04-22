СМИ: Еврокомиссия допускает оплату российского газа в рублях

Европейские компании смогут оплачивать купленный в России газ, не нарушая введенные против страны санкции. Об этом говорится в документе Еврокомиссии, который разослали государствам-членам ЕС.

Компаниям — получателям газа потребуется открыть валютные счета в российском банке. На них покупатель будет зачислять доллары или евро с их последующей конвертацией в рубли для оплаты топлива. В таком случае у западных стран не будет возможности блокировать плату за российский газ, передает Reuters.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в ЕК заявляли, что указ российского лидера Владимира Путина об оплате поставок газа недружественным странам в рублях нарушает санкции Евросоюза. Там посчитали, что Россия сможет контролировать транзакции и регулировать обменный курс в свою пользу.



Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что Евросоюз в ближайшие 5—10 лет не сможет полностью заменить российские нефть и газ. Разумная альтернатива для Европы вряд ли вообще существует.



Татьяна Леухина