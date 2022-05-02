Еврокомиссия считает требование России об оплате газа в рублях «попыткой разделить ЕС»

Еврокомиссия считает требование России платить в рублях за газ «попыткой разделить ЕС» и призывает все страны сообщества к солидарности и единству. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

— Решение России прекратить поставки российского газа в Болгарию и Польшу мы (Еврокомиссия, — прим. ред.) расцениваем как то, что Россия — ненадежный поставщик, — отметила она.

Симсон уточнила, что у Еврокомиссии нет данных о каких-либо странах или частных компаниях, которые готовы платить в рублях, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полный запрет на импорт российского газа может обернуться серьезным энергетическим кризисом в ряде стран.



Ранее СМИ выяснили, что Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому европейские компании смогут оплачивать купленный в России газ, не нарушая введенные против страны санкции. Компаниям — получателям газа потребуется открыть валютные счета в российском банке. На них покупатель будет зачислять доллары или евро с их последующей конвертацией в рубли для оплаты топлива.

Татьяна Леухина