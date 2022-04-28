ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.



Задержан житель Крыма 1988 года рождения. В ФСБ сообщили, что мужчина — «бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший действия по указанию националистов полка «Азов». Он готовил взрыв и поджог в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.

По адресу проживания задержанного изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований. Обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением теракта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возбуждено дело по статьям о приготовлении к теракту и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранение, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Вчера ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт на объекте транспорта. Его готовил сторонник запрещенной в России международной террористической организации по указанию зарубежных эмиссаров.

Маргарита Головатенко