Роскомнадзор заблокировал сайты журналиста Невзорова и немецкого издания Bild

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журналиста Александра Невзорова, в отношении которого ранее возбудили дело о фейках о ВС России. Ведомство также заблокировало сайт немецкого издания Bild, сообщает ТАСС.



Доступ к сайтам nevzorov.tv и www.bild.de на территории России ограничен по требованию Генпрокуратуры от 26 марта. На сайтах содержались призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, указали в ведомстве.

22 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Согласно данным ведомстве, журналист опубликовал в социальной сети заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе. В материале содержались недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных жителей. Источники распространения этих изображений — украинские СМИ.



Маргарита Головатенко