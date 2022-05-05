«Зенит-Казань» обыграл «Белогорье» в стартовом матче «Финала шести»
Казанский «Зенит» одержал победу в стартовом матче «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Команда Алексея Вербова нанесла поражение «Белогорью» со счетом 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:14).
В параллельном матче новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» со счетом 3:1 (25:16, 19:25, 35:33, 25:20).
Завтра, 6 мая, у казанского «Зенита» и «Локомотива» день отдыха, «Белогорье» сыграет с московским «Динамо», а «Динамо-ЛО» померится силами с санкт-петербургским «Зенитом».
Справка
«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (17:25, 25:19, 21:25, 14:25).
«Центр волейбола» город Казань
Суперлига. Мужчины
«Финал шести». Группа «А». 1-й тур
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