Российский рынок акций поднялся на 1,3% по индексу Мосбиржи

По итогам торгов индекс Московской биржи поднялся на 1,3%, до 2 404,8 пункта, индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1 119,92 пункта. Большинство «голубых фишек» на Мосбирже подорожали в пределах 3,3%.

Сильнее всего выросла стоимость бумаг «Интер РАО» (+3,3%) и ЛУКОЙЛа (+2,7%). Курс доллара поднялся до 67,5 рубля, передает «Интерфакс».

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Сегодня утром в начале торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 66 рублей. Такой показатель зафиксирован впервые с марта 2020 года. А курс евро снизился на 34 копейки — до 70,1 рубля.

Также сегодня налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных фондовых биржах, пользуются определенными налоговыми льготами.

Диана Жиленкова