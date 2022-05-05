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Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

10:19, 05.05.2022 5
Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
Фото: pixabay.com

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей, американская валюта достигла такого показателя впервые с марта 2020 года.

В начале торгов в четверг утром цена доллара повысилась на 10 копеек — до 66,4 рубля. Курс евро снизился на 34 копейки — до 70,1 рубля, сообщает «РИА Новости».

Фото: moex.com

Вчера курс доллара снизился до 67,15 рубля. Такой показатель был зафиксирован впервые с начала марта 2020 года. По итогам торгов индекс Московской биржи в среду снизился на 2,9%, до 2 373,16 пункта (-2,9%), а индекс РТС составил 1 114,13 пункта (+3%).

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 11:14
    Евро 69, доллар 66. Парадокс, но ничего хорошего в этом нет. Объяснение простое: приток валюты в Россию — примерно миллиард долларов в день. Импорт упал почти вдвое. Потребление населения к началу мая сократилось на 10% год к году. Всё потребление — отечественных товаров и импортных. Импортных, понятно, гораздо больше.

    Отсюда логичный вывод: долларов много, тратить их не на что. Потому курс рубля и растет.

    Еще одна плохая новость: бюджет этого года сверстан в расчете на курс 72 рубля за доллар. При курсе в 66 исполнение бюджета в рублях начинает вызывать вопросы. Вдруг выясняется, что рублей-то не хватает. Значит, будем печатать, а так как внутреннее производство пикирует, эти рубли ничем не обеспечены, и даже на официальном уровне в этом году прогнозируется инфляция в 20 процентов. В реальности она может быть гораздо выше, а по отдельным и очень важным для бедных групп товаров — в разы выше.

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    Анонимно 13:41
    думаешь заплачу?
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    Анонимно 17:33
    да плакать будешь от цен высоких курс нереальный. та к что плачь
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  • Анонимно 11:43
    это правильно
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    Анонимно 17:33
    это не правильно. надеюсь скоро ты всё поймешь
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