Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей, американская валюта достигла такого показателя впервые с марта 2020 года.

В начале торгов в четверг утром цена доллара повысилась на 10 копеек — до 66,4 рубля. Курс евро снизился на 34 копейки — до 70,1 рубля, сообщает «РИА Новости».

Фото: moex.com

Вчера курс доллара снизился до 67,15 рубля. Такой показатель был зафиксирован впервые с начала марта 2020 года. По итогам торгов индекс Московской биржи в среду снизился на 2,9%, до 2 373,16 пункта (-2,9%), а индекс РТС составил 1 114,13 пункта (+3%).

Маргарита Головатенко