Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей, американская валюта достигла такого показателя впервые с марта 2020 года.
В начале торгов в четверг утром цена доллара повысилась на 10 копеек — до 66,4 рубля. Курс евро снизился на 34 копейки — до 70,1 рубля, сообщает «РИА Новости».
Вчера курс доллара снизился до 67,15 рубля. Такой показатель был зафиксирован впервые с начала марта 2020 года. По итогам торгов индекс Московской биржи в среду снизился на 2,9%, до 2 373,16 пункта (-2,9%), а индекс РТС составил 1 114,13 пункта (+3%).
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Отсюда логичный вывод: долларов много, тратить их не на что. Потому курс рубля и растет.
Еще одна плохая новость: бюджет этого года сверстан в расчете на курс 72 рубля за доллар. При курсе в 66 исполнение бюджета в рублях начинает вызывать вопросы. Вдруг выясняется, что рублей-то не хватает. Значит, будем печатать, а так как внутреннее производство пикирует, эти рубли ничем не обеспечены, и даже на официальном уровне в этом году прогнозируется инфляция в 20 процентов. В реальности она может быть гораздо выше, а по отдельным и очень важным для бедных групп товаров — в разы выше.