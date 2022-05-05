В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в Америке и Африке

Фото: Максим Платонов

В результате распространения подвидов штамма COVID-19 «омикрон» в Америке и Африке наблюдается рост заболеваемости. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



По его словам, в целом по миру количество сообщений о летальных исходах от коронавируса по-прежнему снижается. Гебрейесус добавил, что за неделю число заражений стало наиболее низким с марта 2020 года.

Фото: Максим Платонов

По данным ВОЗ, с 25 апреля по 1 мая в мире выявили 3 893 033 случая заболевания COVID-19 и 15 695 летальных исходов. Заболеваемость снизилась за прошедшую неделю на 17%, смертность — на 3%, передает ТАСС.

За последние сутки в России выявили 5 093 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 206 167 россиян, выздоровели 17 569 936 человек.

Диана Жиленкова