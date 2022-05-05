В Татарстане заинтересовались аналогом «Пушкинской карты» для детских развлечений

Фото: Ринат Назметдинов

Уполномоченный по вопросам организации детского досуга в Москве Павел Ковшаров считает, что в России нужно разработать «Детскую карту» — аналог программы «Пушкинская карта» для детского спорта, досуга, развлечений и дополнительных услуг. Подобным проектом уже заинтересовались власти Татарстана.



По его словам, это требуется, чтобы поддержать незащищенные слои населения, такие как многодетные и малообеспеченные семьи, и одновременно малый бизнес, сообщает ТАСС.

Как предложил омбудсмен, для проекта можно создать оператора, который, получив от бюджета определенную сумму на каждого ребенка, будет выпускать именные карты. Дети затем сами принимают решение, как потратить средства на ней: записаться на курсы по шахматам или на спорт, сходить в научный музей, съездить в парк развлечений и т.д.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В конце апреля стало известно, что Татарстан занял лидирующие позиции среди российских регионов, где молодежь покупает билеты в рамках «Пушкинской карты». На республику приходится 9% покупок по ней. Также активно покупают по карте в Москве (10%), Башкортостане (7%), Санкт-Петербурге (6%), Волгоградской (5%) и Кемеровской (4%) областях.

Дарья Акимова