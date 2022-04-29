Татарстан оказался одним из лидеров среди регионов России, использующих «Пушкинскую карту»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан занял лидирующие позиции среди российских регионов, где молодежь покупает билеты в рамках программы «Пушкинская карта». Об этом сообщает ТАСС.

По словам оператора «Почта банк», на республику приходится 9% покупок по «Пушкинской карте». Также активно покупают по ней в Москве (10%), Башкортостане (7%), Санкт-Петербурге (6%), Волгоградской (5%) и Кемеровской (4%) областях.

Как рассказала старший вице-президент и директор по инновациям «Почта банка» Анастасия Масленникова, в настоящее время 5 млн человек получили «Пушкинские карты». С сентября 2021 года молодые россияне совершили по ней более 8 млн покупок на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В марте сообщалось, что в республике может появиться альтернатива «Пушкинской карте» для детей в возрасте от 10 до 14 лет. Она будет называться «Карта Тукая». Ее можно будет использовать для посещения театров и музеев.

Дарья Акимова