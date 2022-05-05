В Татарстане проживают почти 18 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане по состоянию на 4 мая 2022 года проживают 17 938 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Из них непосредственно участников Великой Отечественной войны — 266. Еще 88 человек — ветераны, не входившие в состав действующей армии. Тружеников тыла в Татарстане насчитывается 12 884.

Зарипова напомнила, что по состоянию на начало мая 2017 года в Татарстане проживали 54 844 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них 1 348 непосредственных участников боевых действий.

Фото: Максим Платонов

В этом году в Татарстане планируют улучшить жилищные условия шести ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели республика получила порядка 23 миллионов рублей.

В конце апреля сообщалось, что в Казани проживают 5 199 ветеранов Великой Отечественной войны: это инвалиды и участники войны, труженики тыла и вдовы. Их них 132 — непосредственные участники боевых действий.



Татьяна Демина